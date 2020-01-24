حلس: غزة ظُلمت مرتين من الخصوم والأهل وسنقاتل من أجل موظفيها

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، هناك كثير من الموظفين ظلموا إما بملف الرواتب أو التقاعد المالي والمبكر أو الفصل عبر تقارير ظالمة.



وأوضح حلس، خلال تسلمه رسالة من الأطباء المتقاعدين مالياً في قطاع غزة، أمس الخميس: "لا نقول في المجال الصحي فقط، إنما الجميع، كل من ظلم ومن حُرم من حق، له علينا حق أن نقاتل ونناضل من أجله، سواء من حرم من راتبه أو من تم السطو على جزء من راتبه أو أحيل إلى التقاعد عنوة وقسرا وهو في ذروة عطائه أو من فصل بتقارير ظالمة لا علاقة لها بالواقع".



وأضاف حلس: "كل أولئك الذين ظلموا يجب أن تكون معركتنا معركة الدفاع عنهم"، لافتاً إلى أن هناك من أبناء شعبنا لم يتمكنوا على مدار سنوات من أخذ فرصتهم بأن يكونوا جزءًا من الوظيفة العامة أسوة بزملائهم في أماكن أخرى من الوطن".



وتابع حلس: "المساواة تقتضي بأن يتساوى أبناءنا وإخواننا في كل مكان، نحن لا نخجل أن نقول أن غزة ظلمت ودفعت الثمن مرتين، مرة من الخصوم وأخرى من الأهل".



وأكمل حلس: "هذا ظلم، وآن الأوان أن ينهي وأن ننطلق باتجاه رص صفوفنا لمواجهة التحديات الأكبر، المتمثلة في صفقة القرن والاحتلال والاعداء الذين يريدون طمس هويتنا الوطنية، والسطو على حقوقنا الوطنية".



واستكمل: "لا يمكن أن نكون على قدر هذه المعركة وهذا الاستحقاق ونحن نسير بنصف جسدنا وبنصف شعبنا، والنصف الآخر يشعر بالظلم والقهر، ووصلنا إلى مرض لا يجدي به حتى إبر البنج، إنما يجدي به العلاج فقط، وذاهبون معاً من أجل المعالجة ضمن الالتزام الوطني بمفهومنا، الذي يعني المساواة بين الجميع".





رام الله - دنيا الوطن