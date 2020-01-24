25 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى الآلاف الفلسطينيين، صلاة اليوم الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن نحو 25 ألف مصل أدوا الجمعة في رحاب الأقصى، رغم الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة التي نشرت عناصرها عند بواباته، وأعاقت وصول المواطنين إلى المسجد، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.



وكانت قوات الاحتلال قد شددت إجراءاتها الأمنية حول المسجد الأقصى، عقب أداء الآلاف لصلاة فجر الجمعة في رحابه.



وتخلل صلاة الفجر اقتحام قوات الاحتلال للمسجد، وقيامها بالاعتداء على المصلين الذين انتشروا في ساحات المسجد رغم الأجواء الماطرة والباردة.



رام الله - دنيا الوطن