نتنياهو يتوجه الى واشنطن الاحد المقبل

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

من المقرر أن يصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس الأسبوع القادم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.



وذكر موقع (كان حدشوت) الاسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن نتنياهو سيتوجه يوم الأحد القادم، إلى واشنطن، تلبية لدعوة رسميه تلقها يوم أمس.



وكان نائب رئيس الولايات المتحدة "مايك بينيس" صرح مساء أمس الخميس خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس أن نتنياهو ورئيس حزب (ازرق ابيض) بيني غانتس سيتوجهان إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل للاطلاع على آخر التطورات بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام الإسرائيلي الفلسطيني.