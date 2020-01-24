الرئيس الأرميني يصل بيت لحم ويزور كنيسة المهد

الرئيس الأرميني ارمين سركيسيان

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

وصل الرئيس الأرميني ارمين سركيسيان، اليوم الجمعة، مدينة بيت لحم.



وزار الرئيس سركيسيان كنيسة المهد، وكان باستقباله عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، ورئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان، وبطريرك الأرمن نورهان مانوغيان، ومدير عام الشرطة العقيد طارق الحاج، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وتجول الرئيس الأرميني في أرجاء الكينسة، واستمع إلى شرح مفصل عنها.