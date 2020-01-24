الأمير تشارلز يزرع شجرة زيتون في دير الكرمل ببيت لحم

خلال لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع ولي العهد البريطاني الامير تشارلز

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رام الله - دنيا الوطن

زرع ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز شتلة زيتون في دير الكرمل بمدينة بيت لحم، اليوم الجمعة، وذلك في اختتام زيارته الرسمية إلى الأراضي الفلسطينية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



ووكان في استقبال الأمير تشالرز في الدير، وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، ورئيسة الدير فريال فراغه، وعدد من الراهبات، حيث قدموا شرحا مفصلا عن الدير، وعن شجرة الزيتون.