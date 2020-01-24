ستة قتلى في عملية اطلاق نار بألمانيا واعتقال المنفذ
رام الله - دنيا الوطن
قتل ستة أشخاص، في عملية إطلاق نار، وقعت اليوم الجمعة، في بلدة (روت آم سي) الألمانية، وفقا لما أفادت به وكالة (رويترز).
وقالت الشرطة الألمانية: "إن عملية واسعة يجري تنفيذها حاليا جنوبي البلدة، بعد تأكيد إطلاق النار فيها".
قتل ستة أشخاص، في عملية إطلاق نار، وقعت اليوم الجمعة، في بلدة (روت آم سي) الألمانية، وفقا لما أفادت به وكالة (رويترز).
وقالت الشرطة الألمانية: "إن عملية واسعة يجري تنفيذها حاليا جنوبي البلدة، بعد تأكيد إطلاق النار فيها".
وأفادت الشرطة بأن عملية إطلاق النار ناجمة عن خلاف شخصي، وقد تم إلقاء القبض على منفذها، ولا يوجد مشتبه فيهم آخرون.
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