دولي

ستة قتلى في عملية اطلاق نار بألمانيا واعتقال المنفذ

ستة قتلى في عملية اطلاق نار بألمانيا واعتقال المنفذ
عنصران من الشرطة الألمانية
رام الله - دنيا الوطن
قتل ستة أشخاص، في عملية إطلاق نار، وقعت اليوم الجمعة، في بلدة (روت آم سي) الألمانية، وفقا لما أفادت به وكالة (رويترز).

وقالت الشرطة الألمانية: "إن عملية واسعة يجري تنفيذها حاليا جنوبي البلدة، بعد تأكيد إطلاق النار فيها".

وأفادت الشرطة بأن عملية إطلاق النار ناجمة عن خلاف شخصي، وقد تم إلقاء القبض على منفذها، ولا يوجد مشتبه فيهم آخرون.

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