جيش الاحتلال يصادق على هدم منازل منفذي ثلاث عمليات

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

وقع قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي، أمس الخميس على أوامر هدم لأربعة منازل تعود لأسرى فلسطينيين نفذوا ثلاث عمليات، قتل فيها جندي ومستوطنان.



وذكرت القناة السابعة الاسرائيلية، أن توقيع أوامر الهدم جاء في أعقاب رفض المحكمة العليا الإسرائيلية لالتماسات قدمتها عائلات الأسرى ضد أوامر الهدم.



ويدور الحديث عن منازل الأسرى، وليد حناتشة ويزن مجامس المتهمين بتنفيذ عملية العبوة قرب رام الله والتي قتلت فيها مستوطنة وأصيب اثنان آخران، بالإضافة لهدم منزل الأسير محمود عطاونة المتهم بعملية قتل أحد الجنود قرب تجمع "غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم.



كما يشمل القرار هدم منزل الأسير أحمد قنبع المتهم بقتل أحد المستوطنين بالاشتراك مع الشهيد أحمد جرار بداية العام 2018 غربي نابلس.