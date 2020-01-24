شؤون فلسطينية

الحية: شعبنا والامة سيفدون الاقصى والمقدسات بكل ما يملكون

الحية: شعبنا والامة سيفدون الاقصى والمقدسات بكل ما يملكون
عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية
رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية الأمة العربية والإسلامية إلى الاحتشاد في كل الساحات دفاعًا ونصرة للمسجد الأقصى المبارك.

وطالب الحية في كلمة مصورة ضمن حملة الفجر العظيم، بمزيد من حركة التضامن والدفاع عن المسجد الأقصى في كل ربوع العالم، مضيفًا: فلتلتهب الأرض في كل أماكننا على الغزاة المحتلين، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الالكتروني.

وأضاف أن جماهير الأمة ستنتصر للأقصى، ومن حقها أن تقاوم الاحتلال وتطرده بكل الوسائل، مشددًا على أن شعبنا وأمتنا ستفتدي المسجد الأقصى ومقدساتها بكل ما تملك.

وتوجه الحية بالتحية للمرابطين والمحتشدين في صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك، مخاطبا إياهم: "كلما ارتفعت حناجركم وراياتكم واعتصاماتكم فإنكم تخيفون الاحتلال، ويتراجع عن مخططاته الخبيثة".

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