المبادرة الوطنية: صفقة القرن مرفوضة جملة وتفصيلا

شعار المبادرة الوطنية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية رفضها المطلق لما يسمى بصفقة القرن جملة وتفصيلا، وقالت المبادرة إن هذه الصفقة ليست سوى مشروع إسرائيلي عنصري صاغه نتنياهو وغُلف بغطاء أمريكي.



وأكدت المبادرة في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن ما تسرب و نشر عن هذه الصفقة يؤكد أنها خطة لتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك حق اللاجئين في العودة، ولتكريس ضم وتهويد القدس غير الشرعي، و لنسف إمكانية قيام دولة فلسطينية، ولتشريع الاستيطان الاستعماري المخالف للقانون الدولي، والضم الإسرائيلي لمعظم الضفة الغربية المحتلة.



وقالت المبادرة في بيانها أن الهدف الحقيقي لصفقة القرن هو تكريس نظام الأبرتهايد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وتدمير أي فرص للسلام في المنطقة، و محاولة لفرض التطبيع مع منظومة الأبرتهايد على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.



وقالت المبادرة الوطنية إن الخطر على الأبواب و لابد من العمل الفوري على إنهاء الانقسام المؤذي و توحيد الصف الوطني لمواجهة صفقة القرن وما تمثله من خطر كبير على قضية الشعب الفلسطيني.