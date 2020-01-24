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تونس.. الفخفاخ يَعِد بحكومة سياسية مصغرة تضم كفاءات

تونس.. الفخفاخ يَعِد بحكومة سياسية مصغرة تضم كفاءات
رئيس الحكومة التونسي المكلف إلياس الفخفاخ
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الحكومة التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، الجمعة، أنه سيشكل حكومة سياسية مصغرة لا يتجاوز أعضاؤها 25 وزيرا، على أن تضم كفاءات وتمثل الشباب والمرأة، مؤكدا أن تشكيل الحكومة سيتم في أسرع وقت.

وخلال مؤتمر صحفي بقصر الضيافة في قرطاج، أوضح الفخفاخ أنه يتوجه نحو التركيز على خط سياسي منسجم مع نتائج الانتخابات، ومنحاز لقيم الثورة والإنصات الجيد لانتظارات الناس، ورفع الأمل لدى الشباب، بعيدا عن المزايدات العقيمة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأكد أنه لن يشرك حزبي قلب تونس والدستوري الحر في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، لأنهما ليسا في مسار انتظارات الشعب خلال هذه المرحلة، لا سيما بعد انتخابات 2019، وخاصة الانتخابات الرئاسية.

وقال: "إن منهجية العمل المعتمدة ستركز على العمل مع الشركاء الذين أفرزهم الانتخابات، حول برنامج حكم متكامل للتغيير والإصلاح والتوافق على أدوات إنجازه"، حسب ما نقلت وكالة أنباء تونس.

وأشار إلى أنه "انطلق في بناء الحزام السياسي للحكومة المقبلة على أساس الأطراف التي التقت على التصويت للقيم التي جسدها قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بناء على أفكار الثورة التي تقدم بها سعيد"، وفق تعبيره.

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