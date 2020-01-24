القواسمي: أي خطة تتعارض مع حقوقنا مصيرها الفشل المدوي

أسامة القواسمي المتحدث باسم حركة فتح

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة فتح بشكل قاطع وثابت بأن أية خطة تتعارض مع حقوق شعبنا الفلسطيني والتي كفلتها الشرعية الدولية مصيرها الفشل وستسقط كسابقاتها من المشاريع المشبوهه



وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن حقوقنا واضحة لا لبس فيها تتمثل بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي عن أراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967 والمعترف بها في الأمم المتحدة بعاصمتها القدس، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة بقضيتنا".



وأضاف: "إن ظن البعض أن الضغوطات والتهديدات والوقت كفيل بتغيير او تليين مواقفنا إتجاه حقوقنا، فهذا وهم لن يتحقق، وسيتبدد تحت وطأة نضال شعبنا وصموده وموقف قيادتنا الثابت".