شؤون فلسطينية

الاسلامية المسيحية: حرق مسجد البدرية انتهاك صارخ لحرية العبادة

رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم  الجمعة الموافق 24/1/2020 الجريمة النكراء التي وقعت فجر اليوم الجمعة في مسجد البدرية القديم في قرية شرفات جنوب القدس المحتلة ، والتي أدت إلى إحراق المسجد وتلطيخه بكتابات عنصرية من قبل إرهابيون يهود انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة والمعتقد ولحرمة المقدسات واعتداءاً على ممتلكات المواطنين.

وأضاف الامين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، حيث قال: "إن هذا الاعتداء يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني وانتهاكاً صارخاً لحرية العبادة مثلما يشكل انتهاكاً صريحاً لالتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وما يترتب على ذلك من وجوب قيامها بعدم التعرض لأماكن العبادة ، وضمان حرية  العبادة فيها وسلامتها وعدم المساس بها أو تدنيسها بأي شكل  ومن أي جهة كانت .. حيث أن هذا الحريق مخالفة واضحة للعديد من المواثيق والقوانين الدولية واتفاقيات لاهاي وجنيف التي تطالب بضرورة عدم انتهاك حرمة وقدسية الأماكن المقدسة لدى الشعوب المختلفة. مؤكداً على ضرورة الحفاظ على الأوضاع الثقافية والتراثية في أي بلد. وإن استمرار سلطات الاحتلال في سياستها التعسفية ضد المقدسات وأماكن العبادة الإسلامية والمسيحية يتناقض مع أبسط حقوق الإنسان ويعتبر انتهاكاً صارخاً للحقوق الإسلامية والمسيحية في فلسطين".

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته بإلزام إسرائيل بوقف ومنع هذه الاعتداءات والانتهاكات اليومية والمتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها والتي تقوض الجهود لتحقيق السلام  وتزيد التوترات والاحتقان وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأشار عيسى الى أن اعتداء المستوطنين على مسجد البدرية  يدلل مرة أخرى على عدم شرعية وقانونية الاستيطان ووجوب وقف كل الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانبية بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية  في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية .

وأشارت الهيئة الى انه  ينظر إلى هذا الحريق بخطورة بالغة ، فهذا الاستهداف المستمر و المتزايد لأماكن العبادة يعتبر نوع من أنواع التمييز العنصري الديني بحق الأعراق والأديان الأحرى ، مشيرا الى ضرورة حماية المقدسات من الانتهاكات الإسرائيلية وفق القانون الدولي .

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