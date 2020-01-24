أسرى فلسطين: 11 عملية اقتحام للسجون منذ بداية العام

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مركز اسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال صعدت خلال العام الجاري من عمليات الاقتحام والتنكيل بالأسرى حيث رصد 11 عملية اقتحام للسجون منذ بداية العام .



واوضح الباحث " رياض الاشقر " الناطق الإعلامي للمركز، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، بان عمليات الاقتحام بدأت في سجن ريمون الذى تعرض الى 6 عمليات اقتحام متتالية جرى خلالها نقل (120) أسيراً من قسم (6) إلى سجن "نفحة"، دون ان تسمح لهم بأخذ أي من مقتنياتهم، أو ملابسهم، رغم البرد الشديد .



وصاحب اقتحام ريمون المتكرر نقل أعضاء من الهيئة التنظيمية لحركة فتح الى سجن نفحه في ظروف قاسية دون أغراضهم الشخصية، واخراج اسرى قسم (2) بشكل استفزازي وتوزيعهم على الأقسام الأخرى وتحطيم جزء من أغراضهم الشخصية.



وأضاف "الأشقر" بأن وحدات القمع التابعة لإدارة السجون اقتحمت كذلك سجن مجدو واعتدت على الاسرى في قسم (4) وأصابت أربعة أسرى بجراح ورضوض خلال تصديهم لوحدات القمع، وتم اغلاق القسم بالكامل، ونقل 20 اسيرا الى زنازين العقاب .



اضافة الى اقتحام قسمي (10) و(11) في سجن "عوفر" واجراء حملة تفتيش واسعة استمرت لساعات تم حجز الاسرى خلالها في ظروف قاسية دون السماح لهم باصطحاب ملابس اضافية تقيهم البرد .



كما طالت الاعتداءات خلال العام الجاري الأطفال القاصرين حيث اقدمت الادارة على نقل (34) طفلاً من سجن عوفر الى سجن الدامون دون مرافقة ممثليهم من الأسرى البالغين، بهدف الاستفراد بهم.



وأخيرا اقتحمت قوّات القمع الخاصة الخميس غرف الأسرى في سجن "عسقلان" ونقلتهم من القسم (4) إلى القسم (3) ، ولم تسمح لهم ايضاً باصطحاب حاجياتهم وأغراضهم الشّخصية معهم لفرض مزيد من التنكيل بحقهم ، وعددهم 50 اسيراً .