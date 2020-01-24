شؤون فلسطينية

أسرى فلسطين: 11 عملية اقتحام للسجون منذ بداية العام

أسرى فلسطين: 11 عملية اقتحام للسجون منذ بداية العام
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز اسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال صعدت خلال العام الجاري من عمليات الاقتحام والتنكيل بالأسرى حيث رصد 11 عملية اقتحام للسجون منذ بداية العام .

واوضح الباحث " رياض الاشقر " الناطق الإعلامي للمركز، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، بان عمليات الاقتحام بدأت في سجن ريمون الذى تعرض الى 6 عمليات اقتحام متتالية جرى خلالها نقل (120) أسيراً  من  قسم (6) إلى سجن "نفحة"، دون ان تسمح لهم بأخذ أي من مقتنياتهم، أو ملابسهم، رغم البرد الشديد .

وصاحب اقتحام ريمون المتكرر نقل أعضاء من الهيئة التنظيمية لحركة فتح الى سجن نفحه في ظروف قاسية دون أغراضهم الشخصية،  واخراج اسرى قسم (2) بشكل استفزازي وتوزيعهم على الأقسام الأخرى وتحطيم جزء من أغراضهم الشخصية.

وأضاف "الأشقر" بأن وحدات القمع التابعة لإدارة السجون اقتحمت كذلك سجن مجدو واعتدت على الاسرى في قسم (4)  وأصابت أربعة أسرى بجراح ورضوض خلال تصديهم لوحدات القمع، وتم اغلاق القسم بالكامل، ونقل 20 اسيرا الى زنازين العقاب .

اضافة الى اقتحام  قسمي (10) و(11) في سجن "عوفر"  واجراء حملة تفتيش واسعة استمرت لساعات تم حجز الاسرى خلالها في ظروف قاسية دون السماح لهم باصطحاب ملابس اضافية تقيهم البرد .

كما طالت الاعتداءات خلال العام الجاري الأطفال القاصرين حيث اقدمت الادارة على نقل (34) طفلاً من سجن عوفر الى سجن الدامون دون مرافقة ممثليهم من الأسرى البالغين، بهدف الاستفراد بهم.

وأخيرا اقتحمت قوّات القمع الخاصة  الخميس غرف الأسرى في سجن "عسقلان" ونقلتهم من القسم (4) إلى القسم (3) ، ولم تسمح لهم ايضاً باصطحاب حاجياتهم وأغراضهم الشّخصية معهم لفرض مزيد من التنكيل بحقهم ، وعددهم 50 اسيراً .

أخبار ذات صلة

الرئيس الأرميني يصل بيت لحم ويزور كنيسة المهد

الرئيس الأرميني يصل بيت لحم ويزور كنيسة المهد

الأمير تشارلز يزرع شجرة زيتون في دير الكرمل ببيت لحم

الأمير تشارلز يزرع شجرة زيتون في دير الكرمل ببيت لحم

جيش الاحتلال يصادق على هدم منازل منفذي ثلاث عمليات

جيش الاحتلال يصادق على هدم منازل منفذي ثلاث عمليات

الحية: شعبنا والامة سيفدون الاقصى والمقدسات بكل ما يملكون

الحية: شعبنا والامة سيفدون الاقصى والمقدسات بكل ما يملكون

المبادرة الوطنية: صفقة القرن مرفوضة جملة وتفصيلا

المبادرة الوطنية: صفقة القرن مرفوضة جملة وتفصيلا

الخضري: صفقة القرن تُطبق بدعم أمريكي وهي انقلاب على حقوق الفلسطينيين

الخضري: صفقة القرن تُطبق بدعم أمريكي وهي انقلاب على حقوق الفلسطينيين

إصابة ثلاثة مواطنين بينهم ناشط إسرائيلي في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة ثلاثة مواطنين بينهم ناشط إسرائيلي في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

القواسمي: أي خطة تتعارض مع حقوقنا مصيرها الفشل المدوي

القواسمي: أي خطة تتعارض مع حقوقنا مصيرها الفشل المدوي

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الرئيس الأرميني يصل بيت لحم ويزور كنيسة المهد

الرئيس الأرميني يصل بيت لحم ويزور كنيسة المهد

الأمير تشارلز يزرع شجرة زيتون في دير الكرمل ببيت لحم

الأمير تشارلز يزرع شجرة زيتون في دير الكرمل ببيت لحم

جيش الاحتلال يصادق على هدم منازل منفذي ثلاث عمليات

جيش الاحتلال يصادق على هدم منازل منفذي ثلاث عمليات

المبادرة الوطنية: صفقة القرن مرفوضة جملة وتفصيلا

المبادرة الوطنية: صفقة القرن مرفوضة جملة وتفصيلا

الخضري: صفقة القرن تُطبق بدعم أمريكي وهي انقلاب على حقوق الفلسطينيين

الخضري: صفقة القرن تُطبق بدعم أمريكي وهي انقلاب على حقوق الفلسطينيين

إصابة ثلاثة مواطنين بينهم ناشط إسرائيلي في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة ثلاثة مواطنين بينهم ناشط إسرائيلي في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

القواسمي: أي خطة تتعارض مع حقوقنا مصيرها الفشل المدوي

القواسمي: أي خطة تتعارض مع حقوقنا مصيرها الفشل المدوي

الاسلامية المسيحية: حرق مسجد البدرية انتهاك صارخ لحرية العبادة

الاسلامية المسيحية: حرق مسجد البدرية انتهاك صارخ لحرية العبادة

منوعات

حلا الترك تثير الجدل بفستان جريء

حلا الترك تثير الجدل بفستان جريء

ابنة ديمة الجندي تتحول إلى نسخة منها

ابنة ديمة الجندي تتحول إلى نسخة منها

شكل وجه دنيا بطمة من دون مكياج يطلق موجة سخرية لاذعة عليها

شكل وجه دنيا بطمة من دون مكياج يطلق موجة سخرية لاذعة عليها

كيم كارداشيان متهمة بالسرقة وتلك هي العقوبة التي قد تواجهها

كيم كارداشيان متهمة بالسرقة وتلك هي العقوبة التي قد تواجهها

رسالة من القلب من نداء شرارة بعد فقدان شقيقها

رسالة من القلب من نداء شرارة بعد فقدان شقيقها

مصطفى شعبان يرد على الهجوم بعد إعادته لفيلم عادل إمام &#34;حتى لا يطير الدخان&#34;

مصطفى شعبان يرد على الهجوم بعد إعادته لفيلم عادل إمام "حتى لا يطير الدخان"

نانسي عجرم تؤكد استمرارها في &#34;ذا فويس كيدز&#34; بطريقتها الخاصة

نانسي عجرم تؤكد استمرارها في "ذا فويس كيدز" بطريقتها الخاصة

ظهور عادل إمام &#34;الحفيد&#34; لأول مرة

ظهور عادل إمام "الحفيد" لأول مرة

ما هي حقيقة زواج كاظم الساهر من منى ممدوح؟

ما هي حقيقة زواج كاظم الساهر من منى ممدوح؟

ديمة بياعة: أمثل مع تيم حسن.. ولم لا أمثل معه

ديمة بياعة: أمثل مع تيم حسن.. ولم لا أمثل معه

عربي

تونس.. الفخفاخ يَعِد بحكومة سياسية مصغرة تضم كفاءات

تونس.. الفخفاخ يَعِد بحكومة سياسية مصغرة تضم كفاءات

الخارجية الأردنية تدين اعتداء الاحتلال على المصلين في &#34;الأقصى&#34;

الخارجية الأردنية تدين اعتداء الاحتلال على المصلين في "الأقصى"

الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني على خلفية التصريحات المتعلقة باغتيال سليماني

الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني على خلفية التصريحات المتعلقة باغتيال سليماني

قطر: فحص ألفي مسافر من الصين ولا تسجيل لحالات مشتبهة بفيروس كورونا

قطر: فحص ألفي مسافر من الصين ولا تسجيل لحالات مشتبهة بفيروس كورونا