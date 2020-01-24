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  • ستة قتلى في إطلاق نار ببلدة (روت آم سي) الألمانية

دولي

شاهد: انفجار في مبنى بمدينة هيوستين الأمريكية

شاهد: انفجار في مبنى بمدينة هيوستين الأمريكية
جانب من الانفجار
رام الله - دنيا الوطن
قالت الشرطة في مدينة هيوستين بولاية تكساس الأمريكية، على (تويتر): "إن انفجارا وقع في وقت مبكر من اليوم الجمعة، في أحد المباني الصناعية شمال غرب المدينة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز).

وذكرت وسائل إعلام محلية أمريكية: "إن الانفجار وقع حوالى الساعة 4:25 صباحا وأبلغ السكان عن تهشم نوافذ وشوهد مصاب واحد على الأقل".

من جهتهم، طلب رجال الإطفاء من السكان البقاء بعيدا عن مكان الانفجار لأقصى حد ممكن، حيث يشتبه في أن الانفجار قد ينجم عنه تسرب لـ"مواد خطرة".

بدورها، ذكرت صحيفة (هيوستن كرونيكل) المحلية، أن الشرطة هرعت إلى مكان الانفجار، وطلبت من جميع السائقين تجنب المنطقة الواقعة في غرب المدينة.


 

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