شؤون فلسطينية

الرئاسة: لم يجر أي حديث مع الإدارة الأمريكية حول ما تسمى بـ(صفقة القرن)

الرئاسة: لم يجر أي حديث مع الإدارة الأمريكية حول ما تسمى بـ(صفقة القرن)
نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
تعقيبا على ما ذكره الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأن إدارته تحدثت بإيجاز مع الفلسطينيين، وستتحدث معهم مجددا، أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنه لم يجر أي حديث مع الإدارة الأمريكية، لا بإيجاز أو بإسهاب.

وجددت الرئاسة على لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينة، التأكيد على أن الموقف الفلسطيني واضح وثابت من رفضها لقرارات ترمب المتعلقة بالقدس وغيرها من القضايا، وبكل ما يتعلق بصفقة القرن المرفوضة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

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