واشنطن: خليفة قاسم سليماني سيواجه نفس المصير إذا قاتل الأمريكان

إسماعيل قاآني قائد الحرس الثوري الإيراني

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رام الله - دنيا الوطن

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، برايان هوك: "إن خليفة اللواء قاسم سليماني، إسماعيل قاآني، سيواجه نفس المصير في حال اتبع نهجه في قتال الأمريكان".



وأضاف في مقابلة مع صحيفة (الشرق الأوسط) السعودية: "إن مقتل سليماني على يد القوات الأمريكية، خلال هجوم قرب مطار بغداد الدولي، خلق فراغا كبيرا لن يتمكن النظام الإيراني من ملئه".



وأكد على أن واشنطن ستحمل النظام الإيراني ووكلائه مسؤولية أي هجوم على الأمريكيين أو المصالح الأمريكية في المنطقة.



ولدى سؤاله عن التظاهرات المناهضة للحكومة الإيرانية، وصف هوك المحتجين بـ "الأبطال"، مؤكدا وقوف واشنطن إلى جانبهم.



وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا شديدا مؤخرا، عقب استهداف الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، في غارة جوية قرب مطار بغداد بتاريخ 3 كانون الثاني/يناير الجاري، قابله إطلاق الجيش الإيراني صواريخ على مراكز تمركز الجنود الأمريكان في قاعدتي عين الأسد، وأربيل بتاريخ 8 كانون الثاني/يناير.