الصين.. ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 25 شخصاً

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في بيان لها، اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس"كورونا" الجديد في الصين إلى 25 شخصاً، والاصابات إلى 830 حالة.



وقال البيان: "إن 24 حالة وفاة سجلت في مقاطعة "خوبي" الذي بدأ فيها المرض بالتفشي، وحالة واحدة في مقاطعة "خبي" القريبة من العاصمة بكين"، بسحب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).



وأشار إلى أن عدد الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالفيروس بلغ 1072 شخصا، وتأكد إصابة 830 منهم، في حين بلغ عدد المدن التي فرضت فيها الحكومة الصينية الحجر الصحي إلى ثماني مدن.



وأكدت السلطات أن المواصلات توقفت تماما إلى مدن ووهان، وهوانغ غانغ، وإيجوو في مقاطعة خوبي، مشيرة إلى إمكانية فرض الإجراءات نفسها على بعض المدن والبلدات التابعة للمقاطعة.



وفيروس كورونا الجديد الذي بات يسمى بـ "فيروس ووهان" نظرا لاكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس بهذه المدينة، ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.



ومن أول أعراض الإصابة بالفيروس، ارتفاع درجة جرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.



وأول مرة كشفت فيها الصين عن الفيروس الغامض، كان في 12 كانون الأول/ديسمبر الماضي بمدينة ووهان.



وفي 31 من الشهر نفسه، أعلنت لجنة الصحة في بلدية ووهان، إنها صادفت "مرضا غامضا" لدى 27 شخصا لديهم اتصال مع سوق هوانان للمأكولات البحرية في المدينة.