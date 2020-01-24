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الخارجية الأردنية تدين اعتداء الاحتلال على المصلين في "الأقصى"

الخارجية الأردنية تدين اعتداء الاحتلال على المصلين في "الأقصى"
قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في باحات المسجد الاقصى "أرشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي، على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، عقب انتهاء صلاة فجر اليوم الجمعة.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، أن ما جرى من اقتحام شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين الآمنين ممارسة استفزازية مدانة وانتهاكا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي، بحسب ملا جاء على موقع وكالة (وفا).

وشدد على ضرورة احترام إسرائيل لحرمة المسجد، وحرية المصلين وسلامتهم، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، ووقف انتهاكاتها المتواصلة للأماكن المقدسة، وتجنب الاستفزاز والتصعيد.

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