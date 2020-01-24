الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني على خلفية التصريحات المتعلقة باغتيال سليماني

مقر وزارة الخارجية الكويتية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، السفير الإيراني لديها، اليوم الجمعة، على خلفية تصريحات الحرس الثوري الإيراني.



يأتي ذلك، غداة إعلان قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أن الطائرة المسيرة التي اغتالت قاسم سليماني قائد فيلق القدس، انطلقت من الكويت، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).