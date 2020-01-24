قطر: فحص ألفي مسافر من الصين ولا تسجيل لحالات مشتبهة بفيروس كورونا

فيروس (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أجرت السلطات الصحية في مطار حمد الدولي اليوم الجمعة، بالعاصمة القطرية الدوحة، فحصا طبيا على نحو ألفي مسافر قدموا من المطارات الصينية، للتحقق من عدم إصابتهم بفيروس (كورونا) القاتل.



قال حمد عيد الرميحي مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بإدارة الصحة العامة في وزارة الصحة القطرية إنه بحسب الوضع الوبائي الحالي في الصين فنحن نتابع التوصيات من منظمة الصحة العالمية، والتي تطبق في قطر، وهي اللوائح الصحية الدولية لعام 2005، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأكد الرميحي أنه لم يتم العثور اليوم عن أي حالة من بين الذين تم فحصهم، حيث جرى فحص ما يقارب 2000 مسافر قادم من الصين، وكان هناك ثلاثة مواقع للفحص الحراري داخل المطار، وتم تشغيل 10 كاميرات حرارية تحت إشراف أطباء وموظفين من وزارة الصحة العامة، كما تم تجهيز العيادة الطبية في المطار في حال الاشتباه بأي حالة، إلى جانب وجود غرفة إسعاف وقسم الطوارئ للكشف عن أي حالة مشتبهة.



وأضاف الرميحي أنه تم إقرار عدة توصيات وإجراءات احترازية وإعداد خطة ودلالة ارشادية للتعامل مع أي حالة مشتبهة، ومتابعتها للحصول على العلاج بالشكل السريع.



ولفت الرميحي إلى أنه من ضمن الإجراءات الاحترازية تقوية المراقبة الصحية في كل منافذ الدولة، والتي من أهمها مطار حمد الدولي، وإقرار تشغيل الكاميرات الحرارية لفحص جميع المسافرين القادمين من الصين، حيث لدى الخطوط القطرية رحلات مباشرة مع ست وجهات في الصين.