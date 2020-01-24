اليمن.. مقتل قيادي حوثي في معارك نهم

جماعات الحوثي "أرشيفية"

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (سكاي نيوز)، بأن القيادي في جماعة الحوثي أحمد إسماعيل الجرموزي، لقي مصرعه، اليوم الجمعة، في معارك نهم، شرقي صنعاء.



وشنّت مقاتلات التحالف العربي أكثر من 15 غارة جوية على جبهات القتال بمديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء، شمالي اليمن.