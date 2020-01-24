بحضور أبو ماهر حلس.. مفوضية الاعلام بشرق غزة تكرم الصحفيين



وتحدث حلس في كلمة وصلت "دنيا الوطن"، عن الدور الكبير للاعلاميين والصحفيين الذين لم يقصروا في اظهار المهرجان في اجمل صورة ممكنة وتسهيل مهمة الصحفيين ووسائل الإعلام الذين قاموا بتغطية المهرجان.



وفي ختام التكريم تم تقديم شهادات تقديرية للصحفيين.































رام الله - دنيا الوطنكرمت مفوضية الاعلام بإقليم شرق غزة الصحفيين والإعلاميين من منطقة شرق غزة الذين قاموا بتغطية مهرجان الانطلاقة الخامسة والخمسين وذلك بحضور ابو ماهر حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعدد من الاخوة أعضاء الهيئة القيادية العليا وأمين سر واعضاء قيادة الاقليم.