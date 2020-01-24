كسر قرار الاحتلال بإبعاده.. الشيخ عكرمة صبري يدخل المسجد الاقصى

الشيخ عكرمة صبري يتمكن من دخول المسجد الاقصى

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رام الله - دنيا الوطن

تمكن الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الاقصى المبارك، اليوم الجمعة، من دخول المسجد الاقصى المبارك، كاسراً بذلك قرار الاحتلال الاسرائيلي بمنعه من دخول المسجد.



وفي التفاصيل، فقد أدخل المصلون، الشيخ عكرمة، الى المسجد الاقصى، من باب الأسباط، محمولا على الاكتاف، في تحدٍ لقرارالاحتلال، ابعاده عن المسجد.



وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، قد أصدرت قراراً بمنع الشيخ عكرمة صبري من دخول المسجد الاقصى المبارك.