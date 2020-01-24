صورة: أوباما "يتجسس" على ترامب في برجه





رام الله - دنيا الوطننشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، صورة "غريبة" على صفحته في موقع الصور (إنستغرام) دون التعليق عليها.ويظهر في الصورة ترامب وهو في إحدى غرف برجه المشهور، بينما كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما معلقا على زجاج الغرفة مثل "الرجل العنكبوت" وفي يده منظار يشاهد به ترامب، الذي بدا غير مهتم به، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وتأتي هذه الصورة وسط مزاعم من الرئيس الأمريكي وأنصاره بأن سلفه تجسس عليه بشكل غير قانوني.وفي عام 2017 اتهم ترامب أوباما بالتنصت على مكالماته خلال المراحل الأخيرة من الحملة الانتخابية الرئاسية، لكنه لم يقدم أدلة تدعم اتهامه.