مبعوث أمريكي: قرار البرلمان العراقي بإخراج قواتنا غير ملزم



ولفت إلى أنه على المسؤولين العراقيين التفكير في العلاقات الثنائية التي تتجاوز مسألة الوجود الأمريكي في بلادهم.



وأضاف جيفري، أن "الاتفاق بشأن الوجود العسكري الأمريكي في العراق جرى مع حكومة بغداد وليس مع البرلمان، وبالتالي فإن علاقاتنا ستكون مع الحكومة".



وعقب اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، في بغداد، في 3 كانون الثاني/يناير الجاري، أصدر البرلمان العراقي قرارا يلزم الحكومة بالعمل من أجل إنهاء وجود جميع القوات الأجنبية على أراضي البلاد، بما فيها القوات الأمريكية.



رام الله - دنيا الوطنقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري: "إن قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد غير ملزم، والاتفاق على الوجود الأمريكي في العراق جرى مع حكومة بغداد".وأوضح جيفري، في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة لا تنوي سحب وجودها العسكري في العراق، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).واستدرك قائلا: "إن ذلك يتعلق في نهاية المطاف بقرار العراق"، مشيرلاا إلى أن بلاده لا ترغب حاليا في التفاوض حول الانسحاب من العراق.