تقارير أمريكية: صواريخ إيران قد تجبر "البنتاغون" على قرار عسكري جديد



ويتلقى الجنود العلاج جرّاء إصاباتهم بارتجاجات في الدماغ، ناتجة عن الهجوم الإيراني بالصواريخ الباليستية، والذي استهدف قاعدتي عين الأسد وحرير في العراق.



وبحسب التقارير، فإن السعي الأمريكي لتوفير حماية أكبر لجنودها في العراق، يعكس خطر التهديد الإيراني، إذ يرى مراقبون، أن واشنطن استبعدت في وقت سابق أن تشنّ طهران هجوما بصواريخ باليستية.



وأمام الخطط الأمريكية، لتوفير حماية أكبر لقواعدها في العراق، تخرج بعض الأصوات العراقية المنددة بذلك، فمع مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، سُلطت الأضواء على الوجود الأمريكي في العراق.



ووصلت المسألة إلى قرار برلماني، يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية وعلى رأسها القوات الأمريكية، والذي يثير كثيرا من الجدل القانوني والسياسي داخل العراق حتى الآن.



رام الله - دنيا الوطنأفادت تقارير أمريكية، بأن وزارة الدفاع قد تنشر منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" في العراق، لتوفير حماية أكبر لجنودها، وذلك بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية، التي استهدفت قواعد أمريكية في البلاد.ووفق التقارير، فإن قرار نشر منظومة "باتريوت"، جاء بعد إعلان البنتاغون الأسبوع الماضي، نقل أكثر من 11 جنديا من العراق إلى ألمانيا لتلقي العلاج الطبي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).