الاحتلال يقتحم مدينة جنين وينصب عدة حواجز عسكرية

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدينة جنين ونصبت عدة حواجز عسكرية وكثفت من تواجدها العسكري.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين وداهمت عدة أحياء وشنت حملة تمشيط في المدينة، وسيرت آلياتها العسكرية حتى ساعات الصباح، ونصبت عدة حواجز عسكرية في أطراف المدينة وعلى مفترق بلدة عرابة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).