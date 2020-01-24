في زيارة رسمية.. ولي العهد البريطاني يصل بيت لحم

ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز

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رام الله - دنيا الوطن

وصل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، اليوم الجمعة، إلى مدينة بيت لحم، في زيارة رسمية للأراضي الفلسطينية.



وكان باستقبال الأمير تشارلز، محافظ بيت لحم كامل حميد، ووزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، وسفير دولة فلسطين لدى بريطانيا حسام زملط، ورئيس البلدية أنطون سلمان، ورجال دين مسلمين ومسيحيين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



واستهل ولي العهد زيارته للمدينة بالتجول داخل مسجد عمر بن الخطاب المحاذي لكنيسة المهد.