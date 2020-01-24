ماذا عقبت حركة حماس على طرح (صفقة القرن)؟

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن أي صفقة أو مشروع ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني الكاملة بأرضه ومقدساته، لن يمر، وكل محاولات تمرير صفقة القرن سيتحطم على صخرة مقاومة الشعب الفلسطيني وصموده.



جاء ذلك تعقيبا على نية الادارة الامريكية، الاعلان عن خطة السلام المعروفة اعلاميا باسم (صفقة القرن)، قريبا.



وقالت الحركة في تصريح لها: "إن التسريبات المتلاحقة حول قرب إعلان الادارة الامريكية لخطة السلام المعروفة اعلاميا باسم (صفقة القرن)، استمراراً لتماهي واشنطن مع رؤية اليمين الاسرائيلي، وإصرار على المشاركة في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني"، بحسب قناة (الأقصى) الفضائية.