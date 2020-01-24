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تظاهرات حاشدة في بغداد تطالب بإنهاء وجود القوات الأمريكية في العراق

تظاهرات حاشدة في بغداد تطالب بإنهاء وجود القوات الأمريكية في العراق
تظاهرات في العراق
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، تظاهرات حاشدة بدعوة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، للمطالبة بإنهاء وجود القوات الأمريكية في البلاد.

وتجمع آلاف العراقيين منذ الصباح في وسط العاصمة، ورفعوا لافتات تندد بالوجود الأمريكي على الأراضي العراقية، والأعلام العراقية، وارتدوا الأكفان، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم). 

وبحسب الموقع ذاته، فقد وصلت حشود كبيرة إلى منطقة الجادرية، جنوب العاصمة،  كما وصلت حشود من مناطق بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية للمشاركة بهذه التظاهرة.

وكان الصدر دعا أمس رجال ونساء العراق إلى "نصرة الوطن"، معتبرا أن "ساعة الاستقلال والسيادة قد دقت".

وتوجه الصدر في منشور عبر (تويتر) إلى العراقيين بالقول: "هبوا إلى نصرة الوطن فهو يستصرخكم"، وأضاف: "أبشروا بعراق مستقل يحكمه الصالحون لا فساد فيه".

وكان البرلمان العراقي صادق على قرار يقضي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في محيط مطار بغداد الدولي بغارة أمريكية مطلع الشهر الجاري.

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