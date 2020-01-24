شؤون فلسطينية

إغلاق طريق قلنديا القدس بسبب سقوط لوحة إعلانات

إغلاق طريق قلنديا القدس بسبب سقوط لوحة إعلانات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت طرق قلنديا القدس، اليوم الجمعة، ازدحاما مروريا نتيجة سقوط لوحة إعلانات ضخمة، نتيجة الرياح الشديدة والأمطار.

وبحسب وكالة (وفا)، فإن الطواقم المختصة تعاملت مع الحادث الذي تسبب بأزمة مرورية خانقة وإغلاق الطريق في كلا الاتجاهين، ما اضطر المواطنون لسلوك طرق التفافية.

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