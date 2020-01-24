شؤون فلسطينية

إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال بالاقصى ويهود يحرقون مسجداً ببيت صفافا

إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال بالاقصى ويهود يحرقون مسجداً ببيت صفافا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
 أصيب شاب وسيدة بالرصاص المعدني، فيما اعتقل مجموعة من الشبان الفلسطينيين، اليوم الجمعة، عقب مهاجمة شرطة الاحتلال الخاصة المصلين وقمعهم خلال تأديتهم صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه.

وبحسب وكالة (وفا)، فإن عناصر كبيرة من قوات الاحتلال والشرطة، هاجمت المصلين واطلقت الأعيرة المطاطية صوبهم، واعتدت على بعضهم بالضرب المبرح، وأجبرتهم على الخروج من المسجد الأقصى وقبة الصخرة، مما أدى إلى إصابة شاب "18 عاما" بعيار مطاطي في الصدر، وسيدة أخرى، نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أن الاحتلال اعتقل الشاب مراد مسك، بعد الاعتداء على الشبان الذين كانوا يقومون بتوزيع المشروبات الساخنة والمأكولات على المصلين على مقربة من باب حطة.

وعرف من المعقلين فجرا، حسب مصادر محلية وشهود عيان،  المعلمة هنادي الحلواني - وادي الجوز، والصحفي عبد الكريم درويش- بيت حنينا، والصحفي أمجد عرفة- راس العامود، والشاب محمد نادر العلمي– الصوانة، والشاب مروان الرشق- راس العامود، والشاب احمد الجولاني- البلدة القديمة، والشاب تامر خلفاوي- البلدة القديمة، والشاب محمد عاشور– الطور.

كما تم اعتقال عددا من الشبان من منازلهم بحارة السعدية ، عرف منهم: محمد حجازي، ومحمد صندوقه، ومحمد الجعبري.

كما استدعت قوات الاحتلال الشاب بهجت الرازم- البلدة القديمة للتحقيق  والشاب حازم الشرباتي واد الجوز سلمته استدعاء للتحقيق ، وكذلك أحمد فاخوري، ومحمد الهشلمون.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن قوات الاحتلال الخاصة اقتحمت المسجد عقب انتهاء صلاة الفجر مباشرة، واعتدت على المصلين بشكل وحشي.

فيما قالت مصادر محلية لـ "وفا"، إن قوات الاحتلال أجبرت المصلين على التوجه مشيا على الأقدام في ظل الأجواء الماطرة وشديدة البرودة للوصول الى المسجد الاقصى، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وكانت فعاليات القدس قد دعت إلى إحياء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، من أجل التصدي لمخططات الاحتلال الهادفة إلى تهويده والسيطرة عليه.

إلى ذلك، أحرق إرهابيون يهود فجر اليوم الجمعة مسجدا في بيت صفافا جنوب القدس المحتلة وخطوا شعارات عنصرية في المكان.

وأفاد شهود عيان بأن أجزاء من المسجد تضررت بفعل الحريق ووجد على أحد جدرانه شعارات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).


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