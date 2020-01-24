طقس الجمعة: يستمر تأثير المنخفض الجوي وتتساقط الامطار الغزيرة





2 شدة سرعة الرياح.



3- خطر التزحلق على الطرقات.





4- تدني مدى الرؤيا الافقية.









درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 7-3 9-2 10-4 بيت لحم 7-3 9-2 10-4 رام الله والبيرة 6-2 8-1 9-3 طولكرم 12-6 14-6 15-7 نابلس 9-4 11-3 12-5 قلقيلية 12-6 14-6 15-7 جنين 12-5 14-5 15-6 سلفيت 7-3 9-2 10-4 طوباس 12-5 14-5 15-6 روابي 9-4 11-3 12-5 الخليل 5-2 7-1 9-3 غزه 13-7 15-7 16-8 أريحا 16-7 16-7 17-8 خانيونس 13-7 15-7 16-8 الأغوارالشمالية 14-5 14-5 15-6 رفح 12-6 14-6 15-7 5 - تشكل الصقيع والانجماد في ساعات الليل المتأخرة من يوم الجمعة و ساعات الصباح الباكر يومي السبت والأحد.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

رام الله - دنيا الوطنيستمر اليوم الجمعة، تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً و شديد البرودة و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ، تضعف فرصة هطول الامطار في ساعات المساء، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياُ الى صاف وشديد ألبرودة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .السبت 2020/01/25: يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، مع بقاء الجو شديد البرودة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأحد 2020/01/26: يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ، مع بقاء الجو شديد البرودة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين 2020/01/27: يكون الجو غائماً جزئيا ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ، مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:1- تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.