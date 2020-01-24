ترامب يؤكد: سنعلن خطة السلام في الشرق الأوسط قبل الثلاثاء المقبل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الجمعة، أنه يخطط للكشف عن خطة السلام في الشرق الأوسط قبل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن الثلاثاء المقبل.



وقال ترامب للصحفيين: "في مرحلة ما قبل (الاجتماع مع نتنياهو). ربما سنعلن (عن خطة السلام) قبل ذلك بوقت قصير".



وأضاف ترامب: "خطة واشنطن للسلام في الشرق الأوسط خطة عظيمة" وفق ما نقلته (سبوتنيك).



وأشار ترامب إلى أن رد فعل الفلسطينيين على الخطة قد يكون سلبيا في البداية، لكنها إيجابية بالنسبة لهم ولديهم العديد من المزايا للقيام بها.



وفي وقت سابق، يوم الخميس، أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، أن ترامب وجه دعوة إلى بنيامين نتنياهو وبيني غانتس لزيارة البيت الأبيض لمناقشة ما يعرف بـ"صفقة القرن".



وبدوره، قال نتنياهو، إنه قبل دعوة الرئيس الأمريكي لزيارة واشنطن.



وينظر الكثير من العرب لخطة السلام الأمريكية بعين الشك، إذ يتوقعون أنها ستكون متحيزة لصالح إسرائيل. وقال الفريق الأمريكي إن الخطة ستتطلب تقديم إسرائيل لتنازلات.