البرغوثي: خطر الإعلان عن صفقة القرن يترافق مع إعلان نوايا ضم الأغوار

الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: "ليست صدفة أن يتشارك نتنياهو و غانتس في الإعلان عن نواياهما ضم الأغوار و المستعمرات الاستيطانية، مع دعوة كليهما الى واشنطن لبحث صفقة القرن مع إدارة ترامب، في ظل اتضاح استحالة قدرة أي منهما على تشكيل حكومة بعد الانتخابات الإسرائيلية القادمة".



وأضاف البرغوثي، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن هناك أساس قوي للإعتقاد بأن ترامب يحاول انقاذ شريكه نتنياهو بالضغط لتشكيل حكومة وحدة وطنية بين نتنياهو وغانتس بهدف تمرير صفقة القرن التي كما صار واضحا ليست سوى خطة لتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، و لنسف إمكانية قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، و لتشريع الضم والتهويد والاستيطان ليس فقط للقدس بل ولمعظم أراضي الضفة الغربية، والعمل على تمرير التطبيع مع المحيط العربي على حساب القضية الفلسطينية".



وتابع البرغوثي: يخطئ كافة فرقاء صفقة القرن إن ظنوا أنهم يستطيعون فرض إملاءاتهم على الشعب الفلسطيني الذي لن يتوقف عن النضال من أجل حقوقه الوطنية، و لن يرضخ أبدا لمنظومة الأبرتهايد العنصرية الإسرائيلية.