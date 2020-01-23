أبو ردينة: حال تم الاعلان عن صفقة القرن بالصيغ المرفوضة فستعلن القيادة سلسلة إجراءات



وجدد أبو ردينة التأكيد على رفض القيادة الفلسطينية، القاطع للقرارات الأميركية التي جرى إعلانها حول القدس واعتبارها عاصمة لاسرائيل، إلى جانب جملة القرارات الأمريكية المخالفة للقانون الدولي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وقال: "موقفنا الثابت الداعي لانهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية"، مضيفا: "نحذر اسرائيل والإدارة الأميركية من تجاوز الخطوط الحمراء".



قال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس: "إذا ما تم الإعلان عن هذه الصفقة بهذه الصيغ المرفوضة، فستعلن القيادة عن سلسلة اجراءات نحافظ فيها على حقوقنا الشرعية، وسنطالب اسرائيل بتحمل مسؤولياتها كاملة كسلطة احتلال".جاء تأكيد أبو ردينة هذا في ظل ما تردده وسائل الإعلام ومصادر أخرى، حول قرب الإعلان عما تبقى من "صفقة القرن".