بوتين يساند البطريرك ثيوفيلوس ويطالب بعدم المساس بعقارات الكنيسة بباب الخليل

لقاء بوتين مع البطريرك ثيوفيلوس الثالث

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رام الله - دنيا الوطن

التقى غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحضور عدد من المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وطالب الرئيس الروسي فلادمير بوتين في كلمة له خلال اللقاء، والتي وصلت "دنيا الوطن"، بالحفاظ على هوية الحي المسيحي بالبلدة القديمة بالقدس ومنع تحويل ملكية عقارات بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في باب الخليل الى جمعية عطيريت كوهانيم الاستيطانية.



وبدوره أكد غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على الأملاك المسيحية في القدس وخاصة عقارات باب الخليل، مشدداً على أن محاولات الجمعيات الاستيطانية الاستحواذ على العقارات المسيحية في القدس تؤثر سلباً على جهود الحفاظ على العنصر المسيحي الأصيل من مكونات هوية مدينة القدس التاريخية. وشدد غبطة البطريرك على أن بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية ستبقى عنواناً للتنوع الحضاري لمدينة القدس وجزء من هويتها الأصيلة، وأنها ستدافع دوماً عن الهوية الحقيقية للمدينة المقدسة من خلال دفاعها عن العقارات المسيحية والعنصر المسيحي الأصيل من الهوية الحضارية والتاريخية لمدينة القدس.



وأثنى الرئيس الروسي على دور غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث في الحفاظ على هوية مدينة القدس من خلال التمسك بالعقارات المسيحية ودعم التنوع الحضاري فيها.



وفي نهاية اللقاء شكر غبطة بطريرك القدس ثيوفيلوس الثالث، الرئيس الروسي بوتين على مساندته لبطريركية القدس في جهودها للحفاظ على عقاراتها في وجه الحملة الاستيطانية التي تستهدفها.