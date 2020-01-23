ترامب: كل التقارير حول تفاصيل (صفقة القرن) تحمل طابع التكهنات



أولى هذه المبادئ التي كشفت عنها القناة، هي عدم وجود سيطرة للسلطة الفلسطينية على الحدود، وستكون هناك سيطرة إسرائيلية كاملة على القدس.



ووفق القناة 12 فإن بنود الصفقة تشمل أيضا فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق المفتوحة المسماة (C)، والموافقة على كافة المتطلبات الأمنية الإسرائيلية.



وأشارت القناة إلى أنه سيجري خلال الصفقة عملية محدودة لتبادل الأراضي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وسيتم تعويض الفلسطينيين بأراض في النقب.



وفي قضية خطيرة أيضا تمس الملايين من الشعب الفلسطيني المهجّر من أرضه قسرا، فإن ووفق الصفقة فلا تعويض للاجئين الفلسطينيين كما كشفت القناة، مع احتمالية لاستيعاب محدود لعدد قليل منهم.



هذه البنود التي كشفت عنها القناة 12 الاسرائيلية، من المتوقع أن تجد ردود فعل غاضبة من قبل الفلسطينيين، الامر الذي دفع الجيش الإسرائيلي إلى رفع حالة التأهب في الضفة الغربية والقدس وعلى حدود غزة خشية من ردود أفعال فلسطينية على هذه البنود الخطيرة، والتي تعطي الحق لمن لا حق له.



رام الله - دنيا الوطنذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن كل التقارير حول تفاصيل (صفقة القرن) الخاصة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي تحمل طابع التكهنات.وقال ترامب، في تغريدة نشرها مساء اليوم الخميس على حسابه الرسمي في موقع (تويتر): "تتطلع الولايات المتحدة إلى استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف أبيض-أزرق، بيني غانتس، في البيت الأبيض الأسبوع المقبل"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف ترامب: "التقارير حول تفاصيل خطتنا للسلام، التي نبقيها طي الكتمان، وتوقيت الإعلان عنها ليست إلا مجرد تكهنات".وأكد البيت الأبيض، مساء الخميس، أن ترامب وجه دعوة لكل من نتنياهو ومنافسه غانتس لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل من أجل مناقشة "صفقة القرن"، التي تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي منذ توليه المنصب عام 2017.وكانت القناة (12) الاسرائيلية، قد كشفت في وقت سابق من مساء اليوم الخميس، عن بنود خطيرة لما يسمى (بصفقة القرن) والتي تعتزم الإدارة الأمريكية نشر مبادئها خلال 24 ساعة المقبلة وفق ما أعلنته واشنطن.