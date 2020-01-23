عريقات: الإعلان عن خطة نتنياهو وفريدمان مقدمة لضم الأغوار وشواطئ البحر الميت

وأضاف عريقات في تصريح وصل "دنيا الوطن": "عندها سيقول نتنياهو حصلت لكم على القدس والجولان والأغوار، صوتوا لي".





شدد عريقات قائلاً: "الآثار المترتبة على ذلك غير مهمة بالنسبة لهم ، ليحرق الشرق الأوسط مقابل نجاح نتنياهو فى الانتخابات".

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: "إذا ما تم الإعلان عن خطة نتنياهو وفريدمان (الضم وتكريس الاحتلال) قبل الانتخابات الإسرائيلية، هذا يعنى ضوءاً أخضر لنتنياهو لضم الأغوار الفلسطينية وشواطئ البحر الميت".