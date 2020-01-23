عريقات: الإعلان عن خطة نتنياهو وفريدمان مقدمة لضم الأغوار وشواطئ البحر الميت
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: "إذا ما تم الإعلان عن خطة نتنياهو وفريدمان (الضم وتكريس الاحتلال) قبل الانتخابات الإسرائيلية، هذا يعنى ضوءاً أخضر لنتنياهو لضم الأغوار الفلسطينية وشواطئ البحر الميت".
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: "إذا ما تم الإعلان عن خطة نتنياهو وفريدمان (الضم وتكريس الاحتلال) قبل الانتخابات الإسرائيلية، هذا يعنى ضوءاً أخضر لنتنياهو لضم الأغوار الفلسطينية وشواطئ البحر الميت".
وأضاف عريقات في تصريح وصل "دنيا الوطن": "عندها سيقول نتنياهو حصلت لكم على القدس والجولان والأغوار، صوتوا لي".
شدد عريقات قائلاً: "الآثار المترتبة على ذلك غير مهمة بالنسبة لهم ، ليحرق الشرق الأوسط مقابل نجاح نتنياهو فى الانتخابات".
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