قيادة حركة فتح بغزة تجتمع بحضور عضوي اللجنة المركزية حلس وصيدم

هذا وقد قام الدكتور صبري صيدم بزيارة الأسيرين المحررين علاء أبو جزر من إقليم رفح وهاني اسليم من إقليم شرق غزة للتهنئة بالإفراج عنهما.











رام الله - دنيا الوطنعقدت قيادة حركة "فتح" في قطاع غزة اجتماعًا بحضور عضوي اللجنة المركزية للحركة، الأخ أحمد حلس عضو اللجنة المركزية مفوض عام التعبئة والتنظيم في الأقاليم الجنوبية، والأخ صبري صيدم عضو اللجنة المركزية نائب أمين سر الحركة، وضم الاجتماع أعضاء الهيئة القيادية العليا لحركة "فتح" وأمناء سر الأقاليم.وقد رحب "أبو ماهر" حلس، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، بالدكتور صبري صيدم وبالإخوة الحضور وأشاد بما بذله كافة الإخوة من جهود لإنجاح احتفال احياء الذكرى الـ ٥٥ لإنطلاقة الحركة الذي عبَّر عن التفاف جماهير شعبنا حول حركة "فتح".وقد تخلل اللقاء حوارًا هاماً حول هموم ومشاكل أبناء حركة "فتـح" في قطاع غزة، وأكد الجميع على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لكافة القضايا التي يعاني منها أبناء الحركة في القطاع.من جهته أشاد الدكتور صبري صيدم بجهود قيادة الحركة في الأقاليم الجنوبية، وهنئ الجميع على النجاح الباهر في إحياء ذكرى الإنطلاقة .