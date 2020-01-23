شؤون فلسطينية

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل خطيرة لـ (صفقة القرن)

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل خطيرة لـ (صفقة القرن)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت القناة (12) الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن بنود خطيرة لما يسمى (بصفقة القرن) والتي تعتزم الإدارة الأمريكية نشر مبادئها خلال الـ 24 ساعة المقبلة، وفق ما أعلنته واشنطن. 

أولى هذه المبادئ، التي كشفت عنها القناة، هي عدم وجود سيطرة للسلطة الفلسطينية على الحدود، وستكون هناك سيطرة إسرائيلية كاملة على القدس. 

ووفق القناة 12 فإن بنود الصفقة، تشمل أيضاً فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق المفتوحة المسماة (C)، والموافقة على كافة المتطلبات الأمنية الإسرائيلية. 

وأشارت القناة، إلى أنه سيجري خلال الصفقة عملية محدودة لتبادل الأراضي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وسيتم تعويض الفلسطينيين بأراض في النقب. 

وفي قضية خطيرة أيضاً تمس الملايين من الشعب الفلسطيني المهجّر من أرضه قسرا، فإنه ووفق الصفقة، فلا تعويض للاجئين الفلسطينيين، كما كشفت القناة، مع احتمالية لاستيعاب محدود لعدد قليل منهم.  

هذه البنود التي كشفت عنها القناة 12 الإسرائيلية، من المتوقع أن تجد ردود فعل غاضبة من قبل الفلسطينيين، الأمر الذي دفع الجيش الإسرائيلي إلى رفع حالة التأهب في الضفة الغربية والقدس، وعلى حدود غزة، خشية من ردود الفعل الفلسطينية على هذه البنود الخطيرة، والتي تعطي الحق لمن لا حق له.

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