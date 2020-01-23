دولي

البيت الأبيض: ترامب دعا نتنياهو لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة (صفقة القرن)

البيت الأبيض: ترامب دعا نتنياهو لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة (صفقة القرن)
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وجه دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة (صفقة القرن).

وكان مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، أن الأخير يستعد للإعلان عن خطة السلام في الشرق الأوسط التي طال انتظارها، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال بينس: "إن ترامب، سيطلع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة بيني غانتس في واشنطن على الخطة"، ويتوقع أن يتم الكشف عنها في آذار/ مارس المقبل قبل الانتخابات الإسرائيلية.

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