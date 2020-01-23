قوّات القمع تقتحم غرف الأسرى في (عسقلان) وتنقلهم للقسم (3)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: "إن قوّات قمع السّجون، اقتحمت غرف الأسرى في سجن (عسقلان)، الذي يقبع فيه نحو (50) أسيراً، مساء اليوم الخميس، ونقلتهم من القسم (4) إلى القسم (3) بعد قمعهم، ولم تسمح لهم باصطحاب حاجياتهم وأغراضهم الشّخصية".



ولفتت هيئة الأسرى إلى أن إدارة سجون الاحتلال، صعّدت من وتيرة الاقتحامات العنيفة لغرف الأسرى خلال العام 2019، وحتّى بداية العام 2020، بادّعاء إجراء التفتيشات، وكان آخرها الاقتحامات المتكرّرة التي نفّذتها قوّات القمع المدجّجة بالسّلاح والكلاب البوليسية، لسجن (ريمون)، والتي تبعها نقل نحو (100) أسير إلى (نفحه)، مجرّدين من أغراضهم الشخصية، ونقل ممثليهم من الهيئة التنظيمية إلى التحقيق والعزل الانفرادي، وتوزيعهم على عدّة سجون، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).