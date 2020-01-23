(محدث).. جيش الاحتلال: انفجار داخلي بغزة أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "بعد التحقيق في ملابسات إطلاق صفارات الإنذار بمستوطنية (نير عام)، اتضح أن ماحدث هو انفجار داخلي في قطاع غزة، تسبب في تفعيل الصفارات، وليس إطلاقاً لقذيفة صاروخية".



وكان القناة 12 الإسرائيلية، قد أفادت في وقت سابق، أن صاروخاً واحداً، أطلق مساء اليوم الخميس، من قطاع غزة، وسقط في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة (نير عام) المحاذية لقطاع غزة.



وأشارت القناة، إلى أن سقوط الصاروخ في المنطقة المفتوحة للمستوطنة، لم يسفر عن وقوع إصابات بين المستوطنين، فيما دوت صفارات الإنذار في المنطقة.



من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي: ""في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار، تم تحديد عملية إطلاق من قطاع غزة نحو المستوطنات".

رام الله - دنيا الوطن