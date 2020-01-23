شؤون فلسطينية

(محدث).. جيش الاحتلال: انفجار داخلي بغزة أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار

(محدث).. جيش الاحتلال: انفجار داخلي بغزة أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "بعد التحقيق في ملابسات إطلاق صفارات الإنذار بمستوطنية (نير عام)، اتضح أن ماحدث هو انفجار داخلي في قطاع غزة، تسبب في تفعيل الصفارات، وليس إطلاقاً لقذيفة صاروخية".

وكان القناة 12 الإسرائيلية، قد أفادت في وقت سابق، أن صاروخاً واحداً، أطلق مساء اليوم الخميس، من قطاع غزة، وسقط في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة (نير عام) المحاذية لقطاع غزة.

وأشارت القناة، إلى أن سقوط الصاروخ في المنطقة المفتوحة للمستوطنة، لم يسفر عن وقوع إصابات بين المستوطنين، فيما دوت صفارات الإنذار في المنطقة.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي: ""في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار، تم تحديد عملية إطلاق من قطاع غزة نحو المستوطنات".

أخبار ذات صلة

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل خطيرة لـ(صفقة القرن)

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل خطيرة لـ(صفقة القرن)

شاهد: بسبب مبيدات الاحتلال.. أرزاق مزارعي &#34;قطاع غزة&#34; تتلف أمام عيونهم

شاهد: بسبب مبيدات الاحتلال.. أرزاق مزارعي "قطاع غزة" تتلف أمام عيونهم

قوّات القمع تقتحم غرف الأسرى في (عسقلان) وتنقلهم للقسم (3)

قوّات القمع تقتحم غرف الأسرى في (عسقلان) وتنقلهم للقسم (3)

شاهد: أطباء غزة يسلمون &#34;حلس&#34; رسالة للرئيس عباس حول حقوقهم المالية

شاهد: أطباء غزة يسلمون "حلس" رسالة للرئيس عباس حول حقوقهم المالية

الرئيس عباس: قضايا يجب بحثها مع بوتين تتعلق بإعلان ضم الأراضي و(صفقة القرن)

الرئيس عباس: قضايا يجب بحثها مع بوتين تتعلق بإعلان ضم الأراضي و(صفقة القرن)

مستوطنون يقطعون 15 شجرة زيتون مثمرة غرب سلفيت

مستوطنون يقطعون 15 شجرة زيتون مثمرة غرب سلفيت

مالية غزة: إدخال 23 شاحنة غاز مصري ووعودات بمضاعفة الكمية

مالية غزة: إدخال 23 شاحنة غاز مصري ووعودات بمضاعفة الكمية

اشتية يبحث مع وزير الخارجية الفنلندي دعم مشاريع المياه والصرف الصحي

اشتية يبحث مع وزير الخارجية الفنلندي دعم مشاريع المياه والصرف الصحي

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقطعون 15 شجرة زيتون مثمرة غرب سلفيت

مستوطنون يقطعون 15 شجرة زيتون مثمرة غرب سلفيت

مالية غزة: إدخال 23 شاحنة غاز مصري ووعودات بمضاعفة الكمية

مالية غزة: إدخال 23 شاحنة غاز مصري ووعودات بمضاعفة الكمية

اشتية يبحث مع وزير الخارجية الفنلندي دعم مشاريع المياه والصرف الصحي

اشتية يبحث مع وزير الخارجية الفنلندي دعم مشاريع المياه والصرف الصحي

&#34;التربية&#34; تؤكد على سيادية المناهج وتدعو لاتخاذ موقف تجاه استهداف التعليم بالقدس

"التربية" تؤكد على سيادية المناهج وتدعو لاتخاذ موقف تجاه استهداف التعليم بالقدس

كهرباء غزة: مستوى الطلب على الطاقة وصل لمستويات قياسية وسط الأجواء الباردة

كهرباء غزة: مستوى الطلب على الطاقة وصل لمستويات قياسية وسط الأجواء الباردة

أبو ردينة: زيارة بوتين لفلسطين دليل على العلاقات المتطورة بين البلدين

أبو ردينة: زيارة بوتين لفلسطين دليل على العلاقات المتطورة بين البلدين

رئيس الموساد الأسبق يدعو إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة

رئيس الموساد الأسبق يدعو إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة

العزم: اشتية دعا الرزاز لضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين فلسطين والأردن

العزم: اشتية دعا الرزاز لضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين فلسطين والأردن

منوعات

ظهور عادل إمام &#34;الحفيد&#34; لأول مرة

ظهور عادل إمام "الحفيد" لأول مرة

ما هي حقيقة زواج كاظم الساهر من منى ممدوح؟

ما هي حقيقة زواج كاظم الساهر من منى ممدوح؟

ديمة بياعة: أمثل مع تيم حسن.. ولم لا أمثل معه

ديمة بياعة: أمثل مع تيم حسن.. ولم لا أمثل معه

مي عز الدين تتعرض لموقف محرج بسبب قصر قامتها

مي عز الدين تتعرض لموقف محرج بسبب قصر قامتها

سخرية قاسية جداً.. فنانة تتنمر على من أسمتهن &#34;البشعات&#34;

سخرية قاسية جداً.. فنانة تتنمر على من أسمتهن "البشعات"

بعد شائعة وفاته.. طبيب خالد النبوي: احتمال تدخل جراحي قريب

بعد شائعة وفاته.. طبيب خالد النبوي: احتمال تدخل جراحي قريب

رسالة غامضة من أحمد السقا يحذفها بعد تعليقات الجمهور

رسالة غامضة من أحمد السقا يحذفها بعد تعليقات الجمهور

بسمة وهبة تهدد بفضح لاعب كرة شهير.. والجمهور يخمن من المقصود

بسمة وهبة تهدد بفضح لاعب كرة شهير.. والجمهور يخمن من المقصود

ماجد المصري يعتدي على سيدة اقتحمت غرفته

ماجد المصري يعتدي على سيدة اقتحمت غرفته

نانسي ابنة رانيا يوسف تقتحم عالم الفن بهذا العمل

نانسي ابنة رانيا يوسف تقتحم عالم الفن بهذا العمل

عربي

سيارات مدنية تُطلق النار على متظاهرين في بغداد

سيارات مدنية تُطلق النار على متظاهرين في بغداد

الجامعة العربية تدين النوايا الإسرائيلية المتعلقة بضم الأغوار والبحر الميت

الجامعة العربية تدين النوايا الإسرائيلية المتعلقة بضم الأغوار والبحر الميت

الخارجية الأردنية: ضم إسرائيل غور الأردن وشمال البحر الميت يقتل حل الدولتين

الخارجية الأردنية: ضم إسرائيل غور الأردن وشمال البحر الميت يقتل حل الدولتين

سانا: مقتل عدد من الجنود الأتراك بانفجار سيارة مفخخة في سوريا

سانا: مقتل عدد من الجنود الأتراك بانفجار سيارة مفخخة في سوريا