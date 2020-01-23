عربي

سيارات مدنية تُطلق النار على متظاهرين في بغداد

سيارات مدنية تُطلق النار على متظاهرين في بغداد
المظاهرات في العراق "أرشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر ميدانية، اليوم الخميس، بأن سيارات مدنية ترافق قوات مكافحة الشغب، وسط العاصمة العراقية بغداد، أطلقت النار على متظاهرين، فيما ردد ركابها شعارات معادية لواشنطن.

وذكرت المصادر، أن الواقعة حدثت على طريق القاسم السريع في بغداد، فيما شهد محيط ساحة الطيران عودة المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضافت، أن العديد من المتظاهرين، أصيبوا، بسبب إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي.

من جانبها، أصدرت منظمة العفو الدولية، بياناً قالت فيه، إن حصيلة القتلى في الاحتجاجات العراقية منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تعدت الـ 600 شخص، لافتاً إلى أن 12 قتلوا خلال الأسبوع الجاري فقط.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن قوات الأمن العراقية، استخدمت الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، وأطلقتها على رؤوس بعضهم، مما أدى إلى وفاتهم، كما حدث على طريق محمد القاسم السريع في بغداد في الحادي والعشرين من كانون الثاني/ يناير.

وفي اليوم والموقع نفسه، وثقت مقاطع فيديو رجال الأمن وهم يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على رؤوس المحتجين، من مسافات قريبة.

أخبار ذات صلة

الجامعة العربية تدين النوايا الإسرائيلية المتعلقة بضم الأغوار والبحر الميت

الجامعة العربية تدين النوايا الإسرائيلية المتعلقة بضم الأغوار والبحر الميت

الخارجية الأردنية: ضم إسرائيل غور الأردن وشمال البحر الميت يقتل حل الدولتين

الخارجية الأردنية: ضم إسرائيل غور الأردن وشمال البحر الميت يقتل حل الدولتين

سانا: مقتل عدد من الجنود الأتراك بانفجار سيارة مفخخة في سوريا

سانا: مقتل عدد من الجنود الأتراك بانفجار سيارة مفخخة في سوريا

تحسباً لـ&#34;كورونا&#34;.. مصر تبدأ بفحص القادمين من الصين

تحسباً لـ"كورونا".. مصر تبدأ بفحص القادمين من الصين

لبنان يبحث عن قروض بخمسة مليارات دولار لشراء قمح ووقود وأدوية

لبنان يبحث عن قروض بخمسة مليارات دولار لشراء قمح ووقود وأدوية

القاهرة: تم استقدام &#34;مقاتلين أجانب&#34; إلى ليبيا ونرفض الحوار مع &#34;الإرهاب&#34;

القاهرة: تم استقدام "مقاتلين أجانب" إلى ليبيا ونرفض الحوار مع "الإرهاب"

اليوم.. اجتماع دول الجوار الليبي بالجزائر لدفع مسار التسوية السياسية

اليوم.. اجتماع دول الجوار الليبي بالجزائر لدفع مسار التسوية السياسية

شاهد: لبنان كما لم تشاهدها من قبل.. فوضى وخراب يَعُمّ بيروت

شاهد: لبنان كما لم تشاهدها من قبل.. فوضى وخراب يَعُمّ بيروت

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقطعون 15 شجرة زيتون مثمرة غرب سلفيت

مستوطنون يقطعون 15 شجرة زيتون مثمرة غرب سلفيت

اشتية يبحث مع وزير الخارجية الفنلندي دعم مشاريع المياه والصرف الصحي

اشتية يبحث مع وزير الخارجية الفنلندي دعم مشاريع المياه والصرف الصحي

&#34;التربية&#34; تؤكد على سيادية المناهج وتدعو لاتخاذ موقف تجاه استهداف التعليم بالقدس

"التربية" تؤكد على سيادية المناهج وتدعو لاتخاذ موقف تجاه استهداف التعليم بالقدس

كهرباء غزة: مستوى الطلب على الطاقة وصل لمستويات قياسية وسط الأجواء الباردة

كهرباء غزة: مستوى الطلب على الطاقة وصل لمستويات قياسية وسط الأجواء الباردة

العزم: اشتية دعا الرزاز لضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين فلسطين والأردن

العزم: اشتية دعا الرزاز لضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين فلسطين والأردن

نقابة العاملين بتوزيع الغاز: وصول سيارات نقل غاز الطهي المصري لمعبر رفح

نقابة العاملين بتوزيع الغاز: وصول سيارات نقل غاز الطهي المصري لمعبر رفح

مرفق رابط الفحص.. تفاصيل صرف الـ 100 دولار

مرفق رابط الفحص.. تفاصيل صرف الـ 100 دولار

صيدم: مستمرون في متابعة قضايا غزة بغرض معالجتها

صيدم: مستمرون في متابعة قضايا غزة بغرض معالجتها

منوعات

ظهور عادل إمام &#34;الحفيد&#34; لأول مرة

ظهور عادل إمام "الحفيد" لأول مرة

ما هي حقيقة زواج كاظم الساهر من منى ممدوح؟

ما هي حقيقة زواج كاظم الساهر من منى ممدوح؟

ديمة بياعة: أمثل مع تيم حسن.. ولم لا أمثل معه

ديمة بياعة: أمثل مع تيم حسن.. ولم لا أمثل معه

مي عز الدين تتعرض لموقف محرج بسبب قصر قامتها

مي عز الدين تتعرض لموقف محرج بسبب قصر قامتها

سخرية قاسية جداً.. فنانة تتنمر على من أسمتهن &#34;البشعات&#34;

سخرية قاسية جداً.. فنانة تتنمر على من أسمتهن "البشعات"

بعد شائعة وفاته.. طبيب خالد النبوي: احتمال تدخل جراحي قريب

بعد شائعة وفاته.. طبيب خالد النبوي: احتمال تدخل جراحي قريب

رسالة غامضة من أحمد السقا يحذفها بعد تعليقات الجمهور

رسالة غامضة من أحمد السقا يحذفها بعد تعليقات الجمهور

بسمة وهبة تهدد بفضح لاعب كرة شهير.. والجمهور يخمن من المقصود

بسمة وهبة تهدد بفضح لاعب كرة شهير.. والجمهور يخمن من المقصود

ماجد المصري يعتدي على سيدة اقتحمت غرفته

ماجد المصري يعتدي على سيدة اقتحمت غرفته

نانسي ابنة رانيا يوسف تقتحم عالم الفن بهذا العمل

نانسي ابنة رانيا يوسف تقتحم عالم الفن بهذا العمل

عربي

سيارات مدنية تُطلق النار على متظاهرين في بغداد

سيارات مدنية تُطلق النار على متظاهرين في بغداد

الجامعة العربية تدين النوايا الإسرائيلية المتعلقة بضم الأغوار والبحر الميت

الجامعة العربية تدين النوايا الإسرائيلية المتعلقة بضم الأغوار والبحر الميت

الخارجية الأردنية: ضم إسرائيل غور الأردن وشمال البحر الميت يقتل حل الدولتين

الخارجية الأردنية: ضم إسرائيل غور الأردن وشمال البحر الميت يقتل حل الدولتين

سانا: مقتل عدد من الجنود الأتراك بانفجار سيارة مفخخة في سوريا

سانا: مقتل عدد من الجنود الأتراك بانفجار سيارة مفخخة في سوريا