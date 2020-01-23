سيارات مدنية تُطلق النار على متظاهرين في بغداد

المظاهرات في العراق "أرشيفية"

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت مصادر ميدانية، اليوم الخميس، بأن سيارات مدنية ترافق قوات مكافحة الشغب، وسط العاصمة العراقية بغداد، أطلقت النار على متظاهرين، فيما ردد ركابها شعارات معادية لواشنطن.



وذكرت المصادر، أن الواقعة حدثت على طريق القاسم السريع في بغداد، فيما شهد محيط ساحة الطيران عودة المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وأضافت، أن العديد من المتظاهرين، أصيبوا، بسبب إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي.



من جانبها، أصدرت منظمة العفو الدولية، بياناً قالت فيه، إن حصيلة القتلى في الاحتجاجات العراقية منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تعدت الـ 600 شخص، لافتاً إلى أن 12 قتلوا خلال الأسبوع الجاري فقط.



وأشار تقرير المنظمة إلى أن قوات الأمن العراقية، استخدمت الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، وأطلقتها على رؤوس بعضهم، مما أدى إلى وفاتهم، كما حدث على طريق محمد القاسم السريع في بغداد في الحادي والعشرين من كانون الثاني/ يناير.



وفي اليوم والموقع نفسه، وثقت مقاطع فيديو رجال الأمن وهم يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على رؤوس المحتجين، من مسافات قريبة.