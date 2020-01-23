شاهد: أطباء غزة يسلمون "حلس" رسالة للرئيس عباس حول حقوقهم المالية

خاص دنيا الوطنقام المكتب الحركي الطبي في الأقاليم الجنوبية، بتسليم رسالة إلى أحمد حلس (أبو ماهر) عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وذلك لإيصالها للرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، والى رئيس الوزراء، الدكتور محمد اشتية، وإلى وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة .وطالب المكتب الحركي الرئيس محمود عباس، بإنهاء التمييز الواقع علي الأطباء العاملين في وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، وبين إخواننا الأطباء في المحافظات الشمالية.واشتملت الرسالة المقدمة، على مجموعة كبيرة من المطالب التي ينادي المكتب الحركي الطبي بضرورة تنفيذها؛ إنصافاً للأطباء في المحافظات الجنوبية.من جانبه، أكد أبو ماهر، أنه سيقوم بتسليم هذه الرسالة إلى الرئيس، ورئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، مشدداً على أنه سيعمل كل ما بوسعه من أجل إنصاف أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية، كما كل محافظات الوطن.