بحرية الحرس الثوري الإيراني: وجهنا ست صفعات شديدة لأمريكا في الخليج



وقال العميد تنكسيري في تصريح خلال مراسم تدشين مستشفى للقوات البحرية في مدينة بندرلنكه، بمحافظة بوشهر: "قدمنا تسعة عسكريين من خيرة جنودنا من أجل الثورة والنظام الإسلامي في مواجهات غير متكافئة، تمكنا فيها من قتل 50 أمريكيا، وتوجيه ست صفعات شديدة للولايات المتحدة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف: "الصفعة الأولى كانت تدمير سفينة سانغاري، والصفعة الثانية تدمير ناقلة النفط سي ايل سيتي، والصفعة الثالثة تدمير ناقلة النفط العملاقة بريجتون، تلتها سفينة حربية ومروحيتان".

رام الله - دنيا الوطنأكد قائد القوات البحرية، التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، أن قواته، وجهت ست صفعات شديدة للولايات المتحدة، وقواتها في الخليج.