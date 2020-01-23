الرئيس عباس: قضايا يجب بحثها مع بوتين تتعلق بإعلان ضم الأراضي و(صفقة القرن)

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره الروسي فلاديمير بوتين

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قصر الرئاسة بمدينة بيت لحم.



وقال الرئيس، أرحب بصديقي العزيز، الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، صديقنا الشخصي وصديق الشعب الفلسطيني، الذي لا يترك فرصة أبداً إلا ويتحدث فيها عن القضية الفلسطينية، أو يقوم بدعمها ومساعدتها، وهذا ما تعودنا عليه، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأضاف: "إن هذه الزيارات، سواء إلى فلسطين أو إلى موسكو مهمة بالنسبة لنا، من أجل أن نتشاور في كافة القضايا التي تهمنا، وبهذه المناسبة أقدم الشكر إلى السيد الرئيس على دعم الشعب الفلسطيني سياسياًَ واقتصادياً وثقافياً ومالياً وأمنياً، وأشكره وأقدر الدعم والعمل الذي يقوم به في المحيط، لأنه يهتم بها لأن هذه البلاد بالنسبة لروسيا الاتحادية مهمة، ولذلك نرى روسيا دائماً وأبداً موجودة ومؤثرة في كل القضايا التي يعيشها محيطنا".



وتابع الرئيس عباس بقوله: "بطبيعة الحال هناك قضايا في المنطقة لا بد أن نبحثها مع الرئيس، سواء ما يتعلق بإعلان إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية، وكذلك صفقة العصر التي يمكن أن يعلن نهايتها السيد ترامب، وأنه لا بد أن نتشاور في هذا الأمر، كذلك لدينا قضية تتعلق بالانتخابات الفلسطينية، التشريعية والرئاسية، فلا بد أن نضع سيادة الرئيس في الصورة".



وقال: "سيادة الرئيس أرحب بك في فلسطين، وإن شاء الله سأكون بطرفك لأقدم لك شخصياً التهاني بعيد التخلص من الفاشية في شهر أيار/ مايو المقبل".



من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن "لقاءاتنا لها طابع دوري ونحن على اتصال مستمر، وإن العلاقات الروسية الفلسطينية علاقات متجذرة وتاريخية، ونقوم بدعم وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، وقد تطرقتكم لبعضها، ونحن جاهزون لترسيخ وتعزيز هذا التعاون، وهذا يتعلق بالتعاون الاقتصادي والانساني، وبكل ما يخص التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، ونتفهم قلقكم تجاه هذا الموضوع".



وتابع" يسرني أن لدي هذه الفرصة للتشاور معكم حول كل هذه الملفات، علاوة على ملفات تطورات الأوضاع في الإقليم، وبطبيعة الحال نحن نتطلع لزيارتكم إلى موسكو في شهر أيار/ مايو خلال الاحتفالات بعيد النصر".



وعقد السيد الرئيس، وضيفه الكبير الرئيس بوتين جلسة مباحثات موسعة، تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأقام سيادته مأدبة عشاء، على شرف الرئيس فلاديمير بوتين، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.



وحضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد ابو عمرو، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، ووزير الخارجية، رياض المالكي، وقائد جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي، مجدي الخالدي، ورئيس ديوان الرئاسة، انتصار أبو عمارة، ووزيرة السياحة والآثار، رولا معايعة، وسفير فلسطين لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل.