مستوطنون يقطعون 15 شجرة زيتون مثمرة غرب سلفيت

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قطع مستوطنون، اليوم الخميس، نحو 15 شجرة زيتون في أراضي بلدة كفر الديك غرب سلفيت.



وأفاد رئيس بلدية كفر الديك، ابراهيم العيسى، بأن مستوطنين قطعوا أشجار الزيتون في الأراضي الواقعة بالقرب من مستوطنة "بروخين" شمال شرقي البلدة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأوضح العيسى أن الأشجار تعود ملكيتها لعائلة قاعود، وهي أشجار كبيرة مثمرة، يقدر عمرها بأكثر من 80 عاما.