شؤون فلسطينية

مالية غزة: إدخال 23 شاحنة غاز مصري ووعودات بمضاعفة الكمية

مالية غزة: إدخال 23 شاحنة غاز مصري ووعودات بمضاعفة الكمية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة المالية في قطاع غزة: "إن الجانب المصري سمح بدخول كميات إضافية من غاز الطهي مساء اليوم الخميس، كما وعد بذلك قبل يومين".

وأوضحت المالية، أن 23 شاحنة من الغاز المصري دخلت عبر معبر معبر رفح مساء اليوم الخميس، حمولة كل شاحنة 20 طناً، مبينة أن هناك وعوداً مصرية بمضاعفة الكمية الأسبوع القادم، متوقعة إنتهاء الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وأضافت المالية أن خمس شاحنات محملة بكميات من الغاز الإسرائيلي دخلت اليوم عبر معبر كرم أبوسالم التجاري جنوب القطاع، حيث تم التحريز على الكمية ليتم توزيعها على المحطات بعد اكتمال وصول الغاز المصري.

وشددت المالية على بقاء الأسعار كماهي في السابق من 54-55 شيكل، وهو سعر التعبئة لاسطوانة الغاز وزن 12 كيلو جرام.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس: قضايا يجب بحثها مع بوتين تتعلق بإعلان ضم الأراضي و(صفقة القرن)

الرئيس عباس: قضايا يجب بحثها مع بوتين تتعلق بإعلان ضم الأراضي و(صفقة القرن)

مستوطنون يقطعون 15 شجرة زيتون مثمرة غرب سلفيت

مستوطنون يقطعون 15 شجرة زيتون مثمرة غرب سلفيت

اشتية يبحث مع وزير الخارجية الفنلندي دعم مشاريع المياه والصرف الصحي

اشتية يبحث مع وزير الخارجية الفنلندي دعم مشاريع المياه والصرف الصحي

خلال 24 ساعة.. أمريكا ستصدر بياناً حول (صفقة القرن) والاحتلال يُعلن حالة التأهب

خلال 24 ساعة.. أمريكا ستصدر بياناً حول (صفقة القرن) والاحتلال يُعلن حالة التأهب

محكمة الاحتلال ترفض الاستئناف المقدّم ضد قرار رفض الإفراج عن الأسير الشوبكي

محكمة الاحتلال ترفض الاستئناف المقدّم ضد قرار رفض الإفراج عن الأسير الشوبكي

&#34;التربية&#34; تؤكد على سيادية المناهج وتدعو لاتخاذ موقف تجاه استهداف التعليم بالقدس

"التربية" تؤكد على سيادية المناهج وتدعو لاتخاذ موقف تجاه استهداف التعليم بالقدس

كهرباء غزة: مستوى الطلب على الطاقة وصل لمستويات قياسية وسط الأجواء الباردة

كهرباء غزة: مستوى الطلب على الطاقة وصل لمستويات قياسية وسط الأجواء الباردة

كهرباء القدس: حولنا كافة المستحقات المالية لشركة الكهرباء الإسرائيلية

كهرباء القدس: حولنا كافة المستحقات المالية لشركة الكهرباء الإسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقطعون 15 شجرة زيتون مثمرة غرب سلفيت

مستوطنون يقطعون 15 شجرة زيتون مثمرة غرب سلفيت

&#34;التربية&#34; تؤكد على سيادية المناهج وتدعو لاتخاذ موقف تجاه استهداف التعليم بالقدس

"التربية" تؤكد على سيادية المناهج وتدعو لاتخاذ موقف تجاه استهداف التعليم بالقدس

العزم: اشتية دعا الرزاز لضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين فلسطين والأردن

العزم: اشتية دعا الرزاز لضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين فلسطين والأردن

نقابة العاملين بتوزيع الغاز: وصول سيارات نقل غاز الطهي المصري لمعبر رفح

نقابة العاملين بتوزيع الغاز: وصول سيارات نقل غاز الطهي المصري لمعبر رفح

مرفق رابط الفحص.. تفاصيل صرف الـ 100 دولار

مرفق رابط الفحص.. تفاصيل صرف الـ 100 دولار

صيدم: مستمرون في متابعة قضايا غزة بغرض معالجتها

صيدم: مستمرون في متابعة قضايا غزة بغرض معالجتها

الشرطة تكشف تفاصيل وفاة مواطن سقط من علو بقلقيلية

الشرطة تكشف تفاصيل وفاة مواطن سقط من علو بقلقيلية

قيادي بـ&#34;الديمقراطية&#34;: القدس شهدت محارق للشعب الفلسطيني على يد المستوطنين ومجرميهم

قيادي بـ"الديمقراطية": القدس شهدت محارق للشعب الفلسطيني على يد المستوطنين ومجرميهم

منوعات

ظهور عادل إمام &#34;الحفيد&#34; لأول مرة

ظهور عادل إمام "الحفيد" لأول مرة

ما هي حقيقة زواج كاظم الساهر من منى ممدوح؟

ما هي حقيقة زواج كاظم الساهر من منى ممدوح؟

ديمة بياعة: أمثل مع تيم حسن.. ولم لا أمثل معه

ديمة بياعة: أمثل مع تيم حسن.. ولم لا أمثل معه

مي عز الدين تتعرض لموقف محرج بسبب قصر قامتها

مي عز الدين تتعرض لموقف محرج بسبب قصر قامتها

سخرية قاسية جداً.. فنانة تتنمر على من أسمتهن &#34;البشعات&#34;

سخرية قاسية جداً.. فنانة تتنمر على من أسمتهن "البشعات"

بعد شائعة وفاته.. طبيب خالد النبوي: احتمال تدخل جراحي قريب

بعد شائعة وفاته.. طبيب خالد النبوي: احتمال تدخل جراحي قريب

رسالة غامضة من أحمد السقا يحذفها بعد تعليقات الجمهور

رسالة غامضة من أحمد السقا يحذفها بعد تعليقات الجمهور

بسمة وهبة تهدد بفضح لاعب كرة شهير.. والجمهور يخمن من المقصود

بسمة وهبة تهدد بفضح لاعب كرة شهير.. والجمهور يخمن من المقصود

ماجد المصري يعتدي على سيدة اقتحمت غرفته

ماجد المصري يعتدي على سيدة اقتحمت غرفته

نانسي ابنة رانيا يوسف تقتحم عالم الفن بهذا العمل

نانسي ابنة رانيا يوسف تقتحم عالم الفن بهذا العمل

عربي

سانا: مقتل عدد من الجنود الأتراك بانفجار سيارة مفخخة في سوريا

سانا: مقتل عدد من الجنود الأتراك بانفجار سيارة مفخخة في سوريا

تحسباً لـ&#34;كورونا&#34;.. مصر تبدأ بفحص القادمين من الصين

تحسباً لـ"كورونا".. مصر تبدأ بفحص القادمين من الصين

لبنان يبحث عن قروض بخمسة مليارات دولار لشراء قمح ووقود وأدوية

لبنان يبحث عن قروض بخمسة مليارات دولار لشراء قمح ووقود وأدوية

القاهرة: تم استقدام &#34;مقاتلين أجانب&#34; إلى ليبيا ونرفض الحوار مع &#34;الإرهاب&#34;

القاهرة: تم استقدام "مقاتلين أجانب" إلى ليبيا ونرفض الحوار مع "الإرهاب"