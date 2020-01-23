مالية غزة: إدخال 23 شاحنة غاز مصري ووعودات بمضاعفة الكمية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة المالية في قطاع غزة: "إن الجانب المصري سمح بدخول كميات إضافية من غاز الطهي مساء اليوم الخميس، كما وعد بذلك قبل يومين".



وأوضحت المالية، أن 23 شاحنة من الغاز المصري دخلت عبر معبر معبر رفح مساء اليوم الخميس، حمولة كل شاحنة 20 طناً، مبينة أن هناك وعوداً مصرية بمضاعفة الكمية الأسبوع القادم، متوقعة إنتهاء الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).



وأضافت المالية أن خمس شاحنات محملة بكميات من الغاز الإسرائيلي دخلت اليوم عبر معبر كرم أبوسالم التجاري جنوب القطاع، حيث تم التحريز على الكمية ليتم توزيعها على المحطات بعد اكتمال وصول الغاز المصري.



وشددت المالية على بقاء الأسعار كماهي في السابق من 54-55 شيكل، وهو سعر التعبئة لاسطوانة الغاز وزن 12 كيلو جرام.